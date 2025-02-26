В Химках построят новую футбольную базу для ЦСКА

В Химках заложили первый камень в основание будущей футбольной ЦСКА. В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, руководство ПФК ЦСКА во главе с президентом Евгением Гинером и генеральным директором Романом Бабаевым, главный тренер основной команды красно-синих Марко Николич, легенды армейского клуба Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев, директор академии ПФК ЦСКА Олег Корнаухов, временно исполняющий полномочия главы Химок Елена Землякова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в мероприятии приняли участие воспитанники московского областного спортивного училища № 5 «Мастер-Сатурн» и академии ПФК ЦСКА.

«В Подмосковье, как и в любом регионе, огромный запрос на спорт. И мы рады будем построить современный комплекс, сердцем и душой которого станет ЦСКА. Важно, что двери здесь будут открыты для всех детей — как академии армейского клуба, так и спортивных школ Подмосковья. Прекрасная инфраструктура не должна простаивать, поэтому все, что мы построим и оснастим должно быть доступно для наших жителей. Постараемся оперативно и качественно сдать этот объект», — сказал Андрей Воробьев.

Строительство объекта завершат к концу 2028 года. В тренировочную базу будут входить жилой корпус на 160 мест с современным медицинским центром и разминочным залом. На территории будет находится четыре футбольных поля с подогревом, одно из которых с искусственным покрытием и трибуной на 500 зрителей. Для автономной работы возведут котельную, трансформаторную подстанцию и водозаборный узел. На базе одновременно смогут заниматься основная и молодежная команды футбольного клуба ЦСКА. Также и у жителей Подмосковья появится возможность заниматься на территории современной спортивной базы.

«Для Химок это очень знаковое событие. Уверенно поддерживаем звание одного из самых спортивных городов Подмосковья. Новая база станет вторым домом для всех футболистов команды ЦСКА», — отметила Елена Землякова.

Новая база ЦСКА заменит ныне существующую, расположенную в поселке Ватутинки. Футболистам станет ближе добираться до «ВЭБ-Арены», на которой они проводят домашние матчи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.