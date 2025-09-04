В Химках после капремонта открылась школа № 8 им Василия Матвеева

На улице Маяковского, 23а, города Химки одноименного городского округа, после капитального ремонта открылась средняя школа № 8 имени Василия Матвеева — первого директора образовательного учреждения, ветерана Великой Отечественной войны. Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.

Работы здесь начались в январе 2025 года. В ходе капитального ремонта в школе, площадью 3 879 квадратных метров, обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации, утеплили фасад и кровлю. В спортзале отремонтировали пол и стены, установили новые спортивные снаряды. Обновилась также столовая. Также поставлено новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения.

Внутренние стены всех пяти этажей школы украшают яркие рисунки на космическую тематику, представляющие историю города. Эти рисунки были созданы художниками мастерской Алексея Шилова. В своих работах мастера использовали древнюю технику «сграффито», которая заключается в вырезании изображения по сырой штукатурке или гипсовому материалу. Затем рисунки закрашиваются силикатной краской, создавая объемное цветное изображение. Рисунки по космическим сюжетам дополнят уже существующие диорамы с изображением героев войн разных эпох. Над созданием росписи работали выпускники лучших художественных вузов страны.

В этом учебном году в школе обучается более 800 учеников, из них 60 первоклассников. Всего в Московской области 1 сентября открыли 14 новых школ и 57 после капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.