сегодня в 16:41

В Химках Подмосковья капремонт гимназии №23 выполнили на 35%

Капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 23 продолжается на улице Тюкова в микрорайоне Сходня городского округа Химки. Строительная готовность объекта превысила 35%, завершены демонтажные работы, ведется монтаж окон и инженерных систем, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в здании по адресу: улица Тюкова, 8. Подрядчик завершил демонтаж и приступил к общестроительным и отделочным работам. Также ведется монтаж оконных блоков и инженерных коммуникаций.

Проектом предусмотрены обновление фасада и кровли, внутренняя отделка помещений, устройство входных групп, а также полная замена инженерных сетей и сантехнического оборудования. Для школы закупят новую мебель и современное оборудование.

Капитальный ремонт выполняют по государственной программе обновления объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках задач нацпроекта «Молодежь и дети». Открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.