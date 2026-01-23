В Химках открылся детский сад на 300 мест в ЖК «Квартал Ивакино»

В жилом комплексе «Квартал Ивакино» в Химках начал работу новый детский сад на 300 мест. Объект построен за счет внебюджетных средств в рамках комплексного развития территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В ЖК «Квартал Ивакино» торжественно открыт первый детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников. Символический ключ от здания передали педагогам и представителям администрации.

Площадь детского сада превышает четыре тысячи квадратных метров. В учреждении оборудованы 12 групповых комнат с раздевалками, спальными зонами, игровыми и буфетом. Для детей созданы медицинский кабинет с процедурной, спортзал, музыкальный зал и помещения для творчества. В здании предусмотрен пищеблок полного цикла и хозяйственные помещения.

На благоустроенной территории у каждой группы есть собственная прогулочная площадка с современным игровым оборудованием, теневым навесом и безопасным покрытием.

ЖК «Квартал Ивакино» строится в Химках. В проекте предусмотрены жилые дома с закрытыми дворами-парками, три детских сада на 950 мест, две школы по 1 100 мест каждая, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс. Социальные объекты возводятся за счет внебюджетных источников в рамках комплексного развития территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.