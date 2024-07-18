В Химках остановлено строительство скандального ТЦ

В декабре 2023 г. Главгосстройнадзором Подмосковья было выдано разрешение на строительство магазина с подземной парковкой по адресу: Химки, просп. Мельникова, д. 2/1. Застройщик представил полный комплект необходимых документов. В июне 2024 г. застройщик приступил к организации стройплощадки, что вызвало резкий негативный отклик жителей данного района, сообщает пресс-служба ведомства.

«Выехав на место, инспекторы Главгосстройнадзора установили, что строительство предполагается в непосредственной близости от многоквартирных домов. Это вызвало сомнения в корректности проекта и экспертизы, и Главгосстройнадзор направил проектную документацию на оценку в госэкспертизу. По результатам исследования проекта были выявлены нарушения проектирования в части санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности. Учитывая данный факт, мною даны указания об отмене разрешения на строительство указанного объекта. Строительство будет запрещено и заблокировано», — сказал министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

В отношении проектировщика будет составлен протокол по ст. 9.4 КоАП РФ.

В саморегулируемую организацию будет внесено представление для рассмотрения вопроса об исключении членства проектировщика из СРО и прекращении его деятельности.

В отношении экспертного учреждения, засилившего некорректные проектные решения, будут направлены в прокуратуру материалы для принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.