В Химках одобрили строительство ЖК «Речной» за 12 млрд рублей

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало официальное разрешение на возведение жилого комплекса бизнес-класса «Речной» на берегу Канала имени Москвы в городском округе Химки. Общий объем инвестиций в проект, включая расходы на благоустройство, составит порядка 12 млрд рублей, сообщил застройщик.

Ранее строительные работы на объекте приостанавливали по судебному решению. Однако застройщик смог подтвердить, что объект не попадает в водоохранную зону, а также успешно прошел проверку Главгосэкспертизы, что позволило вновь получить разрешение.

Возобновление строительства будет проводиться в полном соответствии с законодательством и с соблюдением всех норм качества и безопасности. Завершение проекта и ввод ЖК в эксплуатацию запланированы на 2029 год.

Комплекс представляет собой современный монолитный дом, состоящий из пяти 32-этажных секций, разработанных по авторскому проекту известного столичного архитектурного бюро. Применение инновационных материалов и передовых технологий гарантирует высокую надежность и комфорт для будущих жильцов. Светлые вентилируемые фасады придают зданию современный и стильный облик.

В ЖК представлено разнообразие планировок — 37 уникальных вариантов. Все квартиры оснащены балконами или лоджиями, а в некоторых предусмотрены дополнительные санузлы, гардеробные и просторные кухни-гостиные. Более 70% квартир являются видовыми. Покупателям доступны три варианта отделки: без ремонта, white box или с готовой отделкой.

«Мы рады, что нам удалось отстоять „Речной“ и мы сможем начать строительство. Мы уверены, что этот проект сделает жизнь в городе более комфортной не только для своих будущих жителей, но и для всех, кто проживает неподалеку от него в Химках. Ведь в наших планах большой проект благоустройства прилегающих территорий и набережной», — отметил коммерческий директор девелоперской компании «Инфинити» Павел Васильев.