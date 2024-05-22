сегодня в 18:13

В Химках обновляют Дом быта на Юбилейном проспекте

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области осуществили проверку реконструкции здания бытового обслуживания на Юбилейном проспекте в городе Химки. В ходе осмотра инспекторы проверили соответствие объема фактически выполненных строительных работ проектной документации. Готовность объекта составляет 25%. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В настоящий момент строители монтируют фасад и ведут работы в части монолитного перекрытия 5 этажа. Строительство ведется в графике.

В здании площадью более 4 тыс. кв. метров помещения планируют сдавать арендаторам.

Завершение работ запланировано на октябрь 2024 года.

В пешей доступности от реконструируемого объекта находится Барашкинский пруд, Социальный фонд РФ и Центр «Мои документы».

До станции МЦД-3 «Химки» можно добраться общественным транспортом за 18 минут.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями