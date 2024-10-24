В Химках объявлен конкурс по капремонту МБОУ СОШ «Наследие»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой необходимого оборудования для обеспечения эксплуатации МБОУ СОШ «Наследие» (дошкольное отделение) в городском округе Химки, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме по выполнению капитального ремонта с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МБОУ СОШ «Наследие» г. Химки (дошкольное отделение) по адресу: Московская область, г. о. Химки, г. Химки, пр-кт. Ленинский, д. 8А. Площадь здания — 1 692,2 кв. метров.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.