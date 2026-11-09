В Химках начали армировать фундамент нового здания прокуратуры

Подрядчик приступил к армированию фундаментной плиты здания городской прокуратуры на улице Маяковского, 6, в Химках. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стройплощадке завершили устройство котлована. Сейчас рабочие вяжут арматурные сетки по дну выемки. Здание возводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

По проекту здание будет двухэтажным, его площадь составит 1490,3 кв. м. В нем разместят зал заседаний, комнату приема граждан, архив, помещения для работы с документами, а также технические и служебные комнаты.

Территорию вокруг прокуратуры благоустроят: обустроят тротуары, парковочные места и зоны отдыха, проведут озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.