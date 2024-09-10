В Химках на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

С 2 по 6 сентября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 95 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 16 соток для благоустройства территории, расположенного по адресу: г. о. Химки, г. Химки, пр-кт. Юбилейный. В аукционе приняло участие 12 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 76 раз и составил более 18,8 млн. руб.

Найти участок или помещение в Московской области можно на едином портале торгов.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.