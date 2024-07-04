В Химках на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота за неделю

За неделю с 24 июня по 28 июня 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 169 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 30 соток для индивидуального жилищного строительства, расположенного в г. о. Химки. Стартовая цена была 4 510 701 руб. / в год. В аукционе приняли участие 11 претендентов. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 11 раз и составил более 50 млн. руб.

Найти участок или помещение в Московской области под развитие бизнеса можно на портале ЕАСУЗ.

Также в telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.