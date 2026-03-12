В Химках капремонт Луневской школы выполнили на 33 процента

Капитальный ремонт Лунёвской средней школы на улице Гаражной в поселке Лунёво городского округа Химки завершен более чем на 33%. Работы ведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в здании площадью 8628,2 квадратного метра. На объекте задействованы 50 рабочих и одна единица техники. Строители уже завершили демонтаж и приступили к общестроительным и отделочным работам, а также ремонту кровли.

В ходе капитального ремонта обновят фасад и входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы и потолки, окна и двери. Также в школе установят новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.