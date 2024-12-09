В Химках капитально отремонтируют 7 объектов образования в 2025 году

В городском округе Химки реконструируют 7 объектов образования — три школы, детский сад, дом детского творчества, воспитательно-образовательный комплекс и Дворец культуры. Работы проводят по народной программе партии «Единая Россия». Новые образовательные учреждения распахнут свои двери в следующем году, сообщает пресс-служба председателя совета депутатов городского округа Химки Сергея Малиновского.

«Для химчан, особенно для молодых семей, очень важно, чтобы дети росли и развивались в современных и уютных условиях. Обновленные здания детского сада на Юбилейном проспекте и дошкольного отделения лицея № 7 станут такими местами. Модернизация объектов идет согласно графику», — подчеркнул председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Также он добавил, что реконструкция идет в школе № 8 — старейшее учебное заведение в округе. Там благоустроят территорию, обновят мебель и оборудование, сохранив исторический фасад здания. Кроме того, в Сходне корпус гимназии № 23 готовят к реставрации, а в Новогорске строят комплекс с начальной школой и детским садом, открытие — в январе 2026 года.

«Мы создаем современные пространства для развития детей и проведения досуга. Дом творчества «Созвездие» в Новых Химках совсем скоро станет местом, где юные химчане смогут раскрыть свои таланты. А капитальный ремонт Дворца культуры «Родина», первого за всю историю здания, сохранит его уникальный стиль и сделает удобным и современным для всех жителей. Открытие обновленного учреждения запланировано на конец следующего года», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

В этом году в городском округе Химки после капитального ремонта открыли гимназию № 23. Площадь образовательного учреждения — более 1,5 тыс. кв. метров. Новый учебный год в обновленных классах встретили 150 школьников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.