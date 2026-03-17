В Химках достроили корпус раздевалок на стадионе «Снежинка»

На лыжном стадионе «Снежинка» в Химках завершили строительство двухэтажного модульного корпуса для спортсменов. Здание подключили к коммуникациям и подготовили к эксплуатации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый корпус предназначен для юных лыжников, которые тренируются на стадионе «Снежинка». Объект полностью подключен ко всем инженерным сетям, в помещениях осталось установить мебель, после чего спортсмены смогут начать пользоваться раздевалками.

«Ко мне неоднократно обращались мамы и папы юных лыжников с просьбой улучшить условия для переодевания детей. Старых помещений катастрофически не хватало. Мы услышали этот запрос, и сегодня я с радостью констатирую: мы выполнили обещание. Строительство завершено, объект сдан. Совсем скоро наши дети получат современную, теплую и удобную тренировочную базу, которой они достойны», — прокомментировал итоги проверки Валентин Герасимов.

Двухэтажное здание площадью около 300 квадратных метров включает восемь раздевалок с индивидуальными шкафчиками, две душевые и две туалетные зоны. Также предусмотрены специальные помещения для хранения экипировки и лыж.

«Высокие результаты всегда начинаются с качественных условий для тренировок. Невозможно требовать от ребенка полной самоотдачи, если ему негде согреться и переодеться. Новый корпус сделает занятия лыжным спортом в Химках более комфортными и поможет привлечь в секции еще больше детей», — подчеркнула Инна Монастырская.

Работы выполнили в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия». В администрации напомнили, что в округе развивают лыжные гонки, биатлон, фигурное катание, хоккей и горные лыжи. Спортивная школа по зимним видам спорта работает с 1996 года и в 2002–2004 годах признавалась лучшей в Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.