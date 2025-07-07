В Химках демонтируют незаконные торговые объекты

В Химках продолжается работа по демонтажу нестационарных торговых объектов в рамках исполнения приказов межведомственной комиссии по пресечению самовольного строительства и незаконного занятия земельных участков. Специалисты провели демонтаж незаконных конструкций на улицах Молодежная и Бабакина, а также в деревне Брехово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Демонтажу подлежат точки, установленные с нарушениями градостроительных норм и правил благоустройства, нарушающие санитарные нормы и реализующие не ту продукцию, которая указана в договворе. Сносу также подлежат объекты, собственники которых не платят налоги и не используют онлайн-кассы.

«После завершения работ по демонтажу прилегающая территория будет полностью благоустроена или собственниками данных торговых объектов, или же нашей специализированной службой по благоустройству», – отметила заместитель начальника управления потребительского рынка, услуг и вопросов рекламы городского округа Химки Евгения Корикова.

Предприниматели, не соблюдающие условия договоров, заключенных по итогам аукционов, а также по договорам аренды земельных участков рискуют потерять право на размещение своих объектов.

Управление потребительского рынка, услуг и рекламы продолжит мониторинг ситуации на территории Химок. До конца года в округе запланирован демонтаж более 140 НТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.