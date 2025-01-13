В Хамовниках нашли квартиру с «психоделическим» ремонтом

В столичном районе Хамовники продают двухкомнатную квартиру с «психоделическим» ремонтом. За недвижимость просят 28 млн рублей, сообщает «Мослента» .

Площадь жилья — 59,4 кв. м. Интерьер в квартире выполнен в розовых и синих тонах, стены переливаются и сверкают.

Мебель раскрашена в цвета радуги. Такая планировка напоминает калейдоскоп.

Как отметили владельцы жилья, подобное сочетание цветов якобы лечит организм и помогает бороться со стрессом. Также указано, что в квартире есть спальня от Gucci, ванная от Versace и дорогая итальянская кухня.