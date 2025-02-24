В Хакасии могут построить комплекс по переработке 155 тыс т отходов в год

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов и генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев провели переговоры, посвященные продвижению реформы утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

Основной темой встречи стало обсуждение строительства комплекса по переработке мусора, включающего площадку для размещения отходов. Данный проект призван обеспечить выполнение целей национального проекта в части стопроцентной обработки ТКО и сокращения объемов захоронения.

Как отметил Буцаев, стороны детально рассмотрели обновленный план действий. В ближайшее время планируется приступить к этапу проектирования объекта. Он также подчеркнул, что регион проводит активную предварительную работу.

Согласно обновленной дорожной карте, утвержденной в феврале 2025 года, завершение проектирования запланировано на декабрь текущего года.

Для строительства комплекса уже выделен земельный участок, расположенный в границах муниципального образования город Черногорск.

Производственная мощность комплекса позволит сортировать 155 тыс. т отходов ежегодно, а утилизировать — 54 тыс. т.