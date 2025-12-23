В Хабаровске построят 570 тыс кв м жилья до конца года

В 2025 году ввод жилья в Хабаровском крае достигнет около 570 тыс кв м

В 2025 году в Хабаровском крае ожидается ввод в эксплуатацию примерно 570 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Это значение на 8% превосходит результаты предыдущего периода, сообщает КомсаNews со ссылкой на пресс-службу правительства и губернатора Хабаровского края.

Хабаровский край показывает впечатляющую динамику в сфере жилищного строительства. Согласно предварительным данным, к концу 2025 года в регионе будет введено в эксплуатацию около 570 тысяч квадратных метров жилья, что на 8% превышает объемы 2024 года.

Такой подъем обусловлен активным участием федеральных застройщиков, деятельностью промышленно-строительного кластера, включающего 46 компаний, и успешной реализацией региональной программы «Жилье» в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ходе программы «Итоги года» президент России Владимир Путин акцентировал внимание на общероссийских достижениях в жилищном секторе.

Существенный стимул также обеспечивает программа «Доступное арендное жилье в ДФО», курируемая лично полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым. Предоставлением квартир в аренду по данной программе занимается АО «ЗАСТРОЙЩИК.27».

