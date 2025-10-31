сегодня в 17:01

В Гжели состоялся круглый стол «Женщины Беларуси и Подмосковья в агробизнесе»

29 октября 2025 года состоялся «Круглый стол: «Женщины Беларуси и Подмосковья в агробизнесе: опыт, инновации, сотрудничество», организованный Московским областным региональным отделением союза женщин России совместно с общественным объединением «Белорусский Союз женщин». Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Участниками круглого стола были:

Фермеры Подмосковья и Республики Беларусь.

Руководители региональных отделений Союза женщин России.

Мероприятие проходило на площадке Гжельское подворье, Раменский район, село Гжель

Цель мероприятия:

Установление крепких контактов между предпринимателями - женщинами из Беларуси и Подмосковья;

Обмен опытом и передовыми практиками в сфере агробизнеса;

Подведение итогов и выработка предложений по расширению международного сотрудничества.

Приветственное слово:

Екатерина Юрьевна Богдасарова, председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России подчеркнула ключевую роль женщин в возрождении сел.

Также Приветствовали участников Круглого стола:

Екатерина Филипповна Лахова, президент союза женщин России.

Эдуард Владимирович Малышев, глава Раменского муниципального округа.

Юлия Михайловна Ясинская, зампредседателя ОО «Белорусский союз женщин», председатель Союза женщин ОАО «Белагробанка».

Основные темы обсуждений:

Государственные программы поддержки агробизнеса.

Современные тренды в агробизнесе и возможности для совместного роста и развития.

Поддержка женского предпринимательства и расширение международного сотрудничества.

Докладчики:

1. О «Поддержке малых форм хозяйствования в Московской области» рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Людмила Леонидовна Лисятникова;

2. Об Опыте и практики развития малых форм хозяйствования. Роль женщин в сфере сельского предпринимательства.

Крестьянско-фермерское хозяйство как инструмент территориального развития на примере «Гжельского подворья» — Елена Николаевна Паршикова, глава КФХ «Гжельское подворье»

Вклад женщин в продовольственную безопасность и развитие сельского хозяйства на примере агрокомбината «Ждановичи». Гритченко Екатерина Владимировна, заместитель генерального директора УП «Агрокомбинат «Ждановичи»

От идеи к успеху: как инновации, финансы и партнерство трансформируют агротуризм. Илья Викторович Давыдов, директор ООО «Витаем»;

Агрошкола как потенциал аграрного развития сельских территорий. Анастасия Сергеевна Мазурина, председатель Клинского отделения Союза женщин России.

Завершением мероприятия стали презентации совместных проектов:

Конкурс «Сырный колорит», организованный Союзом женщин России и Белорусским Союзом женщин.

О Международных стажировках, о сотрудничество и практике в аграрном секторе, рассказала Валентина Тимофеевна Устименко, председатель Сергиево-Посадского отделения Союза женщин России.

После проведения круглого стола формируются предложения по углублению взаимодействия женщин России и Беларуси в аграрной отрасли, включая реализацию новых идей и поддержку инновационных проектов.

Таким образом, круглый стол продемонстрировал широкие перспективы российско-белорусского сотрудничества в агробизнесе и подчеркнул важную роль женщин в обеспечении устойчивого развития села и экономики региона.

Как отметила председатель Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» Екатерина Юрьевна Богдасарова: «На протяжении многих лет женщины играют ключевую роль в развитии сельской местности. Они создают семьи, заботятся о детях, поддерживают порядок в домах и участвуют в общественной жизни. Без участия женщин невозможно представить себе возрождение села. Поэтому наша инициатива направлена на поддержку женского предпринимательства, развитие семейных ферм, создание условий для комфортного проживания и труда в сельской местности.

Женщина способна изменить судьбу своей малой родины, стать лидером изменений и вдохновляющим примером для всех окружающих»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.