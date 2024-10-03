В городском округе Клин снесли аварийный жилой дом

В рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области в городе Клин был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 16. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажное здание общей площадью порядка 90 квадратных метров было построено в 1950 году. Дом был обследован, по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным и включен в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». После проведения процедуры по расселению жильцов 2 квартир было принято решение о демонтаже строения. В третьем квартале текущего года объект был ликвидирован, в настоящее время участок свободен от аварийной постройки, территория расчищена от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории администрацией планируется проведение работ по ее благоустройству с устройством газона.

Всего в городском округе Клин выявлено 254 объекта незавершенного строительства. На сегодня уже снесено, достроено и приведено в соответствие 176 объектов, что составляет 69% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.