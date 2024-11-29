сегодня в 16:11

В городской поликлинике Щелкова приступили к отделочным работам

Депутаты совета депутатов городского округа Щелково Григор Агекян и Филипп Чернов проверили ход проведения капитального ремонта городской поликлиники № 2 на улице Парковая. Работы проводятся с целью создания современной и комфортной поликлиники для жителей городского округа Щелково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании уже проведены работы по подключению к коммуникациям, выполнена перепланировка помещений, завершен ремонт кровли. В настоящее время активно ведутся отделочные работы.

«В новой поликлинике будут работать терапевты, педиатры и узкие специалисты и будет находиться все необходимое медицинское оборудование. Пациенты смогут проходить различные медицинские процедуры, включая ЭКГ, ультразвуковое исследование и рентген», — поделился депутат совета депутатов городского округа Филипп Чернов.

Проект капитального ремонта поликлиники включает в себя не только ремонт внутренних помещений, но и обновление фасада здания. Это позволит снизить теплопотери и повысить энергоэффективность поликлиник. Также проводятся работы по замене окон и дверей.

«Завершение капитального ремонта городской поликлиники № 2 позволит создать современное и комфортное медицинское учреждение, отвечающее всем требованиям. В отремонтированной поликлинике будут все условия для оказания качественной, доступной и быстрой медицинской помощи жителям городского округа», — поделился щелковский депутат Григор Агекян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.