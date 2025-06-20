В городе Дедовск планируют реконструировать ВЗУ № 2 к 2026 году

В городе Дедовск округа Истра к следующему году планируют реконструировать ВЗУ № 2, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Истра.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции водозаборного узла № 2 в муниципальном округе Истра Московской области», — отметили в ведомстве.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Реконструкция водозаборного узла № 2 г. Дедовск м. о. Истра (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки провести проектно-изыскательные работы и реконструировать ВЗУ, расположенное по адресу: г. о. Истра, г. Дедовск, ул. Гагарина. Проектом необходимо предусмотреть производительность ВЗУ 7000 куб. м /сутки воды питьевого качества, строительство двух новых резервуаров чистой воды (РЧВ) с рабочим объемом 1000 куб. м каждый, и др. Также при выявлении критического износа зданий и сооружений, предусмотреть демонтаж и строительство новых.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.