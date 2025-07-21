В главной библиотеке Ногинска продолжаются ремонтные работы

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина в Богородском округе вошла в список библиотек (наряду еще с 4), которые обновят в этом году в рамках региональной программы по созданию модельных библиотек. В рамках реализации данной программы из областного и муниципального бюджетов на модернизацию каждой библиотеки выделяют по 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время ремонт в помещениях идет полным ходом. Дизайн-проект будущей библиотеки подразумевает полную перезагрузку и обновление пространства. Уже завершен демонтаж инженерных конструкций, снята внутренняя отделка и потолочные покрытия.

Впереди — замена электрики, монтаж потолочных модулей, покраска и обустройство функциональных зон.

Обновленное пространство будет отвечать всем требованиям современной библиотеки. Удобные и уютные читальные залы, зоны для индивидуальной и групповой работы, мультимедийный центр с доступом к электронным ресурсам — здесь будут созданы все условия для интеллектуального и культурного развития посетителей. Не оставят без внимания и гостей с ограниченными возможностями здоровья — для них также оборудуют безбарьерную среду.

Открытие обновленной библиотеки запланировано на конец года. К этому времени строители обещают завершить все работы и подготовить библиотеку к приему посетителей.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.

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