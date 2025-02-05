В гимназии Химок приступили к строительству новых стен в здании

В гимназии № 23 микрорайона Сходня в Химках завершили демонтажные работы. Сейчас специалисты возводят новые стены в здании. Лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева и депутат совета депутатов Руслан Шаипов вместе с подрядчиками проверили ход работ на объекте, сообщает пресс-служба администрации округа Химки.

«Каждую неделю в рамках контроля реализации Народной программы проводим выездные проверки строительства и ремонта объектов образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры. Работы проходят в штатном режиме, продолжим контролировать каждый этап капитального ремонта», — рассказала Олеся Климачева.

Общеобразовательное учреждение будет рассчитано на 250 мест. В планах — обустроить современную столовую, установить новое оборудование. Еще одно нововведение — зона ожидания для родителей.

В прошлом году также приступили к капитальному ремонту школы № 8, которая находится в Старых Химках. В ходе работ специалисты благоустроят прилегающую территорию, завезут новую мебель и современное оборудование. Рабочие сохранят исторический фасад школы, который выполнен в стиле ионического ордера. Школу откроют также к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.