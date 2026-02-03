Овчинский: в феврале в Общественном штабе пройдут приемы граждан по реновации

В феврале Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации организует четыре приема жителей. Консультации проведут представители Департамента градостроительной политики столицы, Департамента городского имущества города Москвы и Московского фонда реновации жилой застройки, сообщает пресс-служба ведомства.

Общественный штаб предоставляет жителям города бесплатные консультации и содействует в разрешении спорных и нестандартных ситуаций, возникающих в ходе реализации программы реновации. Получить личную консультацию специалистов профильных ведомств горожане могут на площадке штаба по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1. Прием осуществляется по предварительной записи.

«Одна из важных составляющих программы реновации — сопровождение жителей на всех этапах переезда. В Общественный штаб москвичи обращаются с самыми разными вопросами — от уточнения сроков переселения и порядка оформления документов до разбора сложных индивидуальных случаев. Персональные консультации с участием представителей ведомств, задействованных в реализации программы, способствуют конструктивному диалогу между городом и жителями. Получить разъяснения от специалистов Департамента градостроительной политики можно будет 18 и 19 февраля», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

24 февраля на вопросы жителей ответят представители Фонда реновации, а 27 состоится прием Департамента городского имущества.

«Тематические приемы жителей представителями профильных ведомств проходят в Общественном штабе каждый месяц. На них могут записаться как москвичи, уже находящиеся в процессе переселения, так и те, кому оно еще предстоит. В рамках приемов можно уточнить вопросы, связанные с реализацией программы реновации в районе, переселением в равнозначные квартиры, приобретением машино-мест в подземных паркингах домов», — отметил председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко.

Ознакомиться с подробной информацией о деятельности Общественного штаба и графиком его работы можно на сайте. Приемы осуществляются по предварительной записи по телефону горячей линии: +7 (495) 548-20-80 в будние дни с 09:00 до 20:00 или по предварительной записи на площадке штаба по адресу: Лихов переулок, д. 3, стр. 1.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.