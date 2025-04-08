В этом году в Ступине капитально отремонтируют 47 многоквартирных домов

До конца текущего года в городском округе Ступино планируется отремонтировать 47 многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Губернатор Андрей Воробьев обсудил с правительством, главами реализацию региональной программы капитального ремонта МКД.

«Мы обсудим работу фонда капитального ремонта, поговорим о программе в целом, о подходах, нюансах. Видим положительные отклики от жителей, особенно, когда дом отремонтирован комплексно — кровля, фундамент, сети, фасад. Понятно, что большинство МКД мы обновляем фрагментарно, меняем то, что необходимо — где-то это кровля, где-то внутренние коммуникации. Когда мы заходим ремонтировать двор или начинаем капремонт дома, людям важно знать, когда он будет закончен. Работы нередко приносят неудобства, если непонятны сроки, это вызывает раздражение.», — сказал Андрей Воробьев.

Он уточнил, что стоит задача сделать работу фонда капитального ремонта и блока ЖКХ слаженной.

«В прошлом году в городском округе Ступино капитально отремонтировали 12 МКД. До конца года планируем отремонтировать 47 многоквартирных домов», — рассказал глава городского округа Сергей Мужальских.

По словам Сергея Мужальских, в 39 МКД планируется отремонтировать кровлю, в шести –фасад, в 12 — инженерные сети, заменить лифты (3) в одном доме. Работы будут выполнять подрядные организации «Аркерон» и «Лифтовый альянс».

Работы по ремонту кровли уже ведутся в домах № 24/10, 30/23, 34/7, 51/20, 47, 49 на ул. Андропова и № 15/20 на ул. Калинина в Ступино.

Узнать адреса домов, которые будут капитально отремонтированы, и сроки можно на интерактивной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.