В Электроуглях Богородского округа начинают обновление спорткомплекса «Виктория»

Спортивный комплекс «Виктория» в городе Электроугли Богородского округа вошел в программу по обновлению и модернизации спортивных сооружений. В рамках реализации данной госпрограммы в настоящее время на объекте приступили к работам. Планируется строительство новой волейбольной площадки, установка современных трибун и судейской будки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме этого, начата подготовка футбольного поля по новым стандартам, чтобы объект соответствовал современным требованиям безопасности и качества.

Будут выполнены работы по подготовке основания и последующей установке футбольного поля (мини-стадиона). Появятся новое футбольное поле с искусственным покрытием, опоры освещения, теплые раздевалки, трибуны, скамейки для запасных игроков с навесом, информационное табло и беговые дорожки, а также две многофункциональные площадки и спортивная площадка для сдачи ГТО. Планируемый срок завершения работ — осень 2025 года.

Для обеспечения надлежащего качества работ и контроля выполнения на объекте бывают депутаты округа, профильный заместитель главы Богородского округа Алексей Тимошин, руководство СК. В рамках рабочей поездки объект посетил депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Реализация таких проектов свидетельствует об активной работе по развитию спортивной инфраструктуры в муниципалитете и стремлении повысить качество жизни населения.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.