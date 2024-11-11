В Электростальской детской городской поликлинике продолжается ремонт

В детской городской поликлинике, расположенной по адресу: улица Журавлева, д. 9, в настоящее время осуществляется ремонт. Здание поликлиники, построенное в 1989 году, подвергалось капитальному обновлению в 2012 году. С тех пор прошло значительное время, и теперь в учреждении проводятся масштабные работы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В данный момент основной акцент сделан на входной группе и первом этаже.

Одним из важнейших этапов является модернизация пандуса, который будет приводиться в соответствие с требованиями для маломобильных групп населения. Также запланирована реконструкция лестничных маршей. В рамках общестроительных работ предусмотрена частичная замена оконных и дверных конструкций, а также замена инженерных сетей и светильников.

Ожидается, что ремонт завершится до конца ноября текущего года. На первый этаж поликлиники будут перенесены кабинет для забора крови, кабинет для забора биоматериала и кабинет для выписки рецептов. На период ремонта вход для посетителей детской поликлиники будет осуществляется с тыльной стороны здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», – отметил Воробьев. 20.11.2023