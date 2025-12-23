сегодня в 15:43

В Электростали завершили капремонт мастерских колледжа на улице Сталеваров

Капитальный ремонт учебно-производственных мастерских «Электростальского колледжа» на улице Сталеваров, 19, в Электростали завершили, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Электростали завершили капитальный ремонт учебно-производственных мастерских «Электростальского колледжа» по адресу улица Сталеваров, 19. Сейчас в здании расставляют мебель и монтируют учебное оборудование.

Работы провели в рамках государственной программы Московской области за счет регионального бюджета. Общая площадь обновленного здания составляет 1 692 квадратных метра.

В ходе капремонта заменили кровлю, утеплили фасад, обновили все инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери. По словам министра строительного комплекса Московской области Александра Туровского, строительные работы полностью завершены, ведется пусконаладка инженерных систем.

Открытие обновленного корпуса запланировано на начало 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.