В Электростали завершили четверть капремонта детской музыкальной школы

В городском округе Электросталь на улице Николаева, 11 ведется капитальный ремонт детской музыкальной школы. Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области по строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры, а также в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

На данный момент завершены демонтажные работы, продолжаются общестроительные работы и ремонт фасада. Площадь здания составляет 1729,8 кв. м. В ходе капремонта специалисты заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, утеплят и покрасят стены, выполнят заливку и укладку пола, установят новые двери, сантехническое оборудование и осветительные приборы.

Также предусмотрена прокладка инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, а также фасадные и кровельные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Завершить капитальный ремонт и открыть обновленную музыкальную школу планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.