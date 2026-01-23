В Электростали завершается капремонт спортшколы олимпийского резерва

сегодня в 16:17

В Электростали на улице Пионерская завершается капитальный ремонт здания комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь». Сейчас ведутся пусконаладочные работы и расстановка мебели, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт спортшколы проводится по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Площадь обновленного здания составляет 844,2 кв. м. Внутри размещены универсальный спортивный зал, раздевалки и душевые, медицинский блок, тренерские и административные помещения.

В ходе работ полностью заменили инженерные сети и сантехническое оборудование, установили новые окна и двери, отремонтировали внутренние помещения, обновили фасад и кровлю. Также благоустроили прилегающую территорию.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский отметил, что на объекте завершаются пусконаладка инженерных систем и сборка мебели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.