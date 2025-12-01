В Электростали завершается капитальный ремонт учебно-производственных мастерских
Фото - © Минстрой МО
На улице Сталеваров, д. 19, в подмосковной Электростали завершается капитальный ремонт учебно-производственных мастерских «Электростальского колледжа», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.
Работы выполнит ООО «СК «Молния» в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета региона.
«В настоящее время работы завершены на 75%. Завершается устройство фасада и входной группы, ведется устройство полов и потолков, сантехнические и электромонтажные работы, укладка плитки и покраска стен, монтаж слаботочных систем. На площадке задействовано 57 рабочих и 2 единицы техники», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
По его словам, общая площадь здания 1 692 кв. м.
В ходе капремонта здание получило новое кровельное покрытие, утеплен фасад, проведена замена всех инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей. Учебные помещения ждет оснащение новой мебелью и оборудованием.
Открытие обновленного корпуса намечено на начало 2026 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.
Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.