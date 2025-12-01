В Электростали завершается капитальный ремонт учебно-производственных мастерских

сегодня в 16:49

На улице Сталеваров, д. 19, в подмосковной Электростали завершается капитальный ремонт учебно-производственных мастерских «Электростальского колледжа», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Работы выполнит ООО «СК «Молния» в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета региона.

«В настоящее время работы завершены на 75%. Завершается устройство фасада и входной группы, ведется устройство полов и потолков, сантехнические и электромонтажные работы, укладка плитки и покраска стен, монтаж слаботочных систем. На площадке задействовано 57 рабочих и 2 единицы техники», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

По его словам, общая площадь здания 1 692 кв. м.

В ходе капремонта здание получило новое кровельное покрытие, утеплен фасад, проведена замена всех инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей. Учебные помещения ждет оснащение новой мебелью и оборудованием.

Открытие обновленного корпуса намечено на начало 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.