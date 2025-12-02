В Электростали стартовал капремонт спортшколы по единоборствам

На улице Красной, 36, подмосковной Электростали стартовали работы по капитальному ремонту спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

«В Электростали подрядчик приступил к капитальному ремонту спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам „Электросталь“. В настоящий момент на объекте ведутся демонтажные работы. Завершить капремонт учреждения спорта планируется в 2026 году», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Он также добавил, что в здании 1958 года постройки общей площадью 608,5 квадратных метров, обновят фасад и входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Работы на объекте проведут в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Завершить все работы на объекте планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.