В Электростали продолжают капремонт детской музыкальной школы

В Электростали продолжается капитальный ремонт здания детской музыкальной школы. Обновление учреждения проводится в рамках реализации программы по модернизации объектов социальной инфраструктуры на территории Подмосковья.

Работы направлены на приведение здания в нормативное состояние и создание более комфортных условий для занятий учащихся. Детская музыкальная школа является значимым учреждением дополнительного образования, где дети получают творческое развитие и профессиональные навыки.

В министерстве строительного комплекса Московской области подтвердили, что капитальный ремонт на объекте продолжается. После завершения работ школа сможет функционировать в обновленных помещениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.