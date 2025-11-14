сегодня в 15:50

В Электростали продолжается капремонт спортзала на улице Пионерской

В городском округе Электросталь в комплексной спортивной школе олимпийского резерва «Электросталь», расположенной на ул. Пионерской, продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас на объекте идет финальная отделка: рабочие шпаклюют стены, укладывают плитку и устанавливают двери. В ближайшее время специалисты приступят к установке индивидуального теплового пункта.

В обновленном зале появится современное спортивное оснащение — специальный баскетбольный паркет с амортизацией, новые щиты с кольцами, электронное табло и качественное освещение. Помимо основного спортивного пространства, значительные улучшения коснутся и вспомогательных помещений. Для спортсменов будут оборудованы комфортные раздевалки с душевыми, а для педагогов предусмотрены удобные тренерские комнаты.

В рамках заключительного этапа работ ожидается поставка необходимой мебели и инвентаря, что позволит полностью укомплектовать зал всем необходимым для проведения полноценных тренировок и соревнований.

Обновленный спортивный зал станет настоящим центром притяжения для любителей активного образа жизни. Завершить все работы планируется к началу декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.