В Электростали продолжается капитальный ремонт школы № 1

В школе № 1 на ул. Пушкина, дом № 6 в Электростали продолжается капитальный ремонт. В настоящее время на объекте площадью 3 720 кв. метров работают 84 человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Строительные бригады выполняют электромонтажные работы, монтируют трубопроводы, системы отопления и канализационные трубы, прокладывают кабели слаботочных систем, выполняют монтаж кровли, проводят отделку помещений.

На сегодняшний день общестроительные работы выполнены на 98,5%, чистовая отделка — на 34,5%, кровельные работы выполнены на 98,5%, фасадные — на 74%, работы по горячему и холодному водоснабжению сделаны на 37%.

Также в скором времени рабочие приступят к благоустройству территории. Вокруг школы будет заменено асфальтовое покрытие и организована зона отдыха с лавочками. Школьный стадион здесь был обустроен в прошлом году.

Капитальный ремонт учебного заведения осуществляется в рамках президентского проекта «Образование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.