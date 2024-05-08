В Электростали продолжается капитальный ремонт колледжа

На улице Спортивная продолжается капитальный ремонт комплекса зданий «Электростальского колледжа». Капремонт проведут в учебном и бытовом корпусах, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы будут проведены в рамках госпрограммы программы Московской области.

В ходе капремонта предстоит обновить не только четырехэтажный учебный корпус 1981 года постройки, но и двухэтажный общественно-бытовой.

В настоящее время подрядчик проводит демонтаж внутренних конструкций, обустройство мест складирования материалов.

В ходе запланированных работ будут проведены кровельные и фасадные работы, заменены все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведен ремонт внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории.

Завершить все работы планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.