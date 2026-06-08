В Электростали Подмосковья завершили 50% капремонта музшколы

Капитальный ремонт детской музыкальной школы на улице Николаева в Электростали выполнен на 50%. Работы ведутся по госпрограмме Московской области и в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительная готовность здания на улице Николаева, 11 составляет 50%. В настоящее время на объекте работают 25 человек. Специалисты монтируют перегородки и кровлю, выполняют отделочные и электромонтажные работы, устанавливают инженерные коммуникации.

«В настоящее время на объекте 25 человек. Ведутся работы по устройству перегородок и кровли, отделочные и электромонтажные работы, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь здания составляет 1729,8 кв. м. В ходе капремонта проведут демонтаж старых конструкций, заменят окна, установят новые двери, вентиляционные короба, сантехнику и осветительные приборы. Также выполнят утепление и покраску стен, устройство полов, обновят фасад и кровлю, проложат системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Открытие обновленного учреждения запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.