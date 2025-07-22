В Электростали открыли детскую игровую площадку по программе губернатора

22 июля возле дома № 35 по улице 8 Марта состоялось торжественное открытие детской игровой площадки, которая была модернизирована по программе губернатора Подмосковья. В церемонии открытия приняла участие глава Электростали Инна Волкова, председатель городского Совета депутатов Олег Мироничев и жители близлежащих домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня такие площадки появляются по всему региону. Каждая из них делает наши дворы уютнее и безопаснее. Пусть здесь всегда звучит детский смех и зарождается настоящая дружба. Пусть каждый день на этой площадке будет маленьким праздником!» — сказала Волкова.

Глава Электростали также напомнила детям и взрослым о важности бережного отношения к новой площадке, чтобы она могла радовать жителей двора как можно дольше.

Центром модернизированной площадки стал красочный игровой комплекс, оформленный в морском стиле. Рядом с ним расположены качели, карусели и современное уличное оборудование для занятий спортом. Маленькие жители двора уже по достоинству оценили разнообразие игровых элементов и удобство новой площадки. Специально для них приглашенные аниматоры устроили веселую развлекательную программу с танцами и играми.

В этом году в Электростали по программе губернатора запланирована модернизация шести детских площадок. По информации, полученной от МКУ «Строительство, благоустройство, дорожное хозяйство», в настоящее время две из них полностью готовы, готовность оставшихся составляет более 90%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.

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