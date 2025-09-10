сегодня в 18:27

В Электростали определили подрядчика капремонта спортшколы по единоборствам

На улице Красной, 36, подмосковной Электростали проведут работы по капитальному ремонту спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Контракт на проведение работ заключен с ООО «ТрансДорСтрой». Завершить все работы на объекте планируется в 2026 году», — отмечает пресс-служба.

В здании 1958 года постройки общей площадью 608,5 квадратных метров, обновят фасад и входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Работы на объекте проведут в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.