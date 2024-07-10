В Электростали объявлен конкурс на выполнение работ по капремонту КЦ «Октябрь»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капремонту культурного центра «Октябрь» в городском округе Электросталь, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МБУ «Культурные центры Электростали» (Культурный центр «Октябрь») по адресу: Московская область, г. о. Электросталь, г. Электросталь, пр. Ленина, д. 32А.

Предстоит провести капремонт в пятиэтажном здании 1963 года постройки площадью 7439 кв. метров, сдача объекта запланирована в 2025 году.

«Работы осуществляются в рамках государственной программы „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“ и финансируются за счет средств бюджета городского округа Электросталь и средств бюджета Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.