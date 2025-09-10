сегодня в 14:33

В Электростали объявлен конкурс на строительство водозаборного узла

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству водозаборного узла в городском округе Электросталь Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по строительству ВЗУ Есино г. о. Электросталь». Планируемая производительность ВЗУ — до 477,9 м3/сутки.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Электросталь.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.