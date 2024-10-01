В Электростали объявлен конкурс на строительство блочно-модульной котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной на 15 МВт в городском округе Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т. ч. ПИР)». Объемы выполняемых работ определяются проектными решениями, содержащимися в рабочей документации. Также планируются благоустройство территории после строительно-монтажных работ (площадки, дорожки, тротуары шириной с покрытием — 350 кв. м; озеленение придомовых территорий — 1 000 кв. м; ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей решетчатых).

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 г», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Электросталь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.