В Электростали объявлен конкурс на капремонт детской музыкальной школы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту детской музыкальной школы в городском округе Электросталь. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту объекта: «МАУ «Детская музыкальная школа» по адресу: Московская область г. о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Николаева, д. 11». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью — 1 729,8 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.