В Электрогорске снесли два аварийных жилых дома

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в подмосковном городе Электрогорск были выявлены и демонтированы два аварийных многоквартирных дома. Жилые строения располагались на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Многоквартирные дома № 27 и 35 — двухэтажные, деревянные. Площадь жилых объектов составляла немногим более 345 и 439 квадратных метров соответственно. В связи со снижением прочностных и эксплуатационных характеристик строительных конструкций здания были признаны аварийными и непригодными для проживания.

В рамках муниципальной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены необходимые мероприятия по расселению жилых помещений. Общее количество коммунальных квартир составило — 8. Затем аварийные постройки включили в перечень объектов для ликвидации. Работы по демонтажу и расчистке территории от строительного мусора завершились в июле текущего года.

На освободившейся территории администрацией планируется проведение работ по ее благоустройству с устройством газона.

Всего на территории Павлово-Посадского городского округа было выявлено 244 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 166 объектов, что составляет порядка 68% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.