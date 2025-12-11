В Электрогорске открылся обновленный корпус центра «Истоки» после капремонта

Здание центра «Истоки», построенное в 1970 году, впервые прошло капитальный ремонт. В ходе работ полностью обновили учебные кабинеты, разработали новую планировку помещений, заменили сантехнику, инженерные сети и электрику. Фасад здания приобрел современный вид, а на входе установили новую яркую вывеску.

Обновленный центр стал современным и комфортным пространством для занятий детей. В «Истоках» реализуют программы по робототехнике, изобразительному искусству, рукоделию, шахматам, театральному искусству и другим направлениям.

Глава округа Денис Семенов отметил, что создание современных образовательных пространств — это инвестиция в будущее детей и развитие Павлово-Посадского округа. Он поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, депутата Госдумы Геннадия Панина и министерство строительного комплекса Московской области за поддержку проекта.

Ожидается, что обновленный центр станет точкой притяжения для юных жителей Электрогорска, предоставляя им больше возможностей для творчества и развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.