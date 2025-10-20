В Электрогорске ликвидировали аварийный жилой дом

сегодня в 16:35

В городе Электрогорск на улице Ленина был выявлен и демонтирован аварийный объект — жилой дом № 49. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Многоквартирный дом — деревянный, двухэтажный, площадью порядка 540 квадратных метров. С течением времени здание утратило допустимые технико-эксплуатационные характеристики и было признано аварийным.

В рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению жильцов 12 квартир, затем дом включили в перечень объектов для ликвидации. Комплекс работ по демонтажу был проведен силами администрации Павлово-Посадского городского округа.

На освободившейся территории планируется проведение работ по ее благоустройству: там появится газон.

Всего на территории Павлово-Посадского городского округа было выявлено 250 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 169 объектов, что составляет 68% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.