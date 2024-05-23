В электродепо «Южное» начались испытания системы автоматики и телемеханики движения поездов

В электродепо «Южное» завершается устройство системы автоматики и телемеханики движения поездов (АТДП), а также началось проведение ее испытаний на макете, сказал руководитель департамента строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

Впервые такое техническое решение, реализованное на микропроцессорах, было применено в электродепо «Сокол».

«Система автоматики и телемеханики движения поездов, работающая на микропроцессорах, позволяет рационально и безопасно перераспределять поезда на веере путей, одновременно постоянно контролировать положения всех стрелок, входящих в маршрут, и определять готовность стрелочно-путевых и путевых участков к проезду», — отметил Рафик Загрутдинов.

При помощи управления стрелками и сигналами на микропроцессорах возможно оптимизировать скоростной режим ведения поездов, сократить межпоездные интервалы и время на то, чтобы задать их маршруты.