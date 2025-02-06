В ЕГРН внесены сведения о 215 многоквартирных домах и 123 соцобъектах Подмосковья

По итогам 2024 года управлением Росреестра по Московской области на государственный кадастровый учет поставлено 215 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда за 2024 года составляет около 5 000 000 квадратных метров и рассчитана на 70 815 квартир, что позволило обеспечить жильем около 80 тыс. семей на территории Московской области.

В течение 2024 года на территории Московской области отмечена положительная динамика в жилищном строительстве. Высокие темпы строительства на территории региона достигнуты благодаря эффективному взаимодействию с правительством Московской области по формированию комфортной городской среды в интересах граждан и бизнеса.

Управление уделяет особое внимание кадастровому учету многоквартирных домов и объектов социальной значимости. В регионе сокращены сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении социально — значимых объектов недвижимости, многоквартирных домов и объектов бытовой недвижимости.

Кроме того, значительно снизилось количество решений о приостановлении по учетно-регистрационным действиям, что способствует ускорению ввода в эксплуатацию важнейших градостроительных объектов Подмосковья.

За 2024 года на государственный кадастровый учет поставлено 123 объекта социальной инфраструктуры, из них 57 новых общеобразовательных учебных учреждений, 45 дошкольных учреждений и 21 объект здравоохранения.

Новые объекты, включая школы и детские дошкольные учреждения, соответствуют всем современным стандартам. Развитая инфраструктура Московской области позволяет гражданам получать медицинские и образовательные услуги высокого качества в шаговой доступности от дома.

«Оперативная работа ведомства способствует созданию благоприятных условий для развития социальной инфраструктуры и имеет важное значение для улучшения качества жизни граждан в регионе. В 2025 году ведомство продолжит совершенствовать процесс оказания государственных услуг, работать над повышением доли электронных сделок и сокращением сроков оказания государственных услуг в интересах заявителей», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.