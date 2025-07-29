В Егорьевске завершено строительство нового многоквартирного дома

На улице Энгельса в Егорьевске завершили строительство четырехэтажного многоквартирного жилого дома, в который переедут жители из аварийных и ветхих зданий округа. Об этом сообщили в Госстройнадзоре Московской области. По информации ведомства, объект уже проверен и готов к вводу в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации округа.

В новом многоквартирном доме новоселов ждут 39 квартир различной планировки со средней площадью 43,8 кв. м, оборудована парковка, а также доступная среда для инвалидов. Соблюдены все требования пожарной безопасности. Вскоре рядом с домом появятся две детские площадки и спортивная зона с тренажерами.

«Застройщик, ООО «Жилстрой», принимает участие в конкурсных процедурах, организуемых администрацией муниципального округа Егорьевск, и готов продавать жилые помещения в указанном строящемся доме в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда», — сообщили в управлении градостроительной деятельности администрации м. о. Егорьевск.

На данный момент уже заключили 5 муниципальных контрактов на приобретение помещений. Торги организованы еще по 16-ти. Уже этой осенью, после ввода дома в эксплуатацию, собственники аварийного и ветхого жилья смогут переехать в новые квартиры.

На территории муниципального округа Егорьевск расположены 32 МКД, признанных аварийными и подлежащих расселению. В черте города это дома на улицах Благонравова, Песочной, Ленинской, Александра Невского, Лейтенанта Шмидта, 40 лет Октября, Пролетарской и Касимовском шоссе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.